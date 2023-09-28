Канадский университет Альберты вернет семье украинского эсэсовца 30 тысяч долларов

Вице-президент канадского Университет Альберты доктор Верна Ю в четверг, 28 сентября, заявила, что учебное заведение вернет пожертвование в 30 тысяч канадских долларов, которое было передано семьей украинского эсесовца Ярослава Гунько, – сообщает телеканал CBC.

В заявлении вице-президента университета, в частности, говорится: «После тщательного рассмотрения всех сложностей, переживаний и обстоятельств тех, кто пострадал от этой ситуации, мы приняли решение закрыть эндаумент и вернуть средства донору, семье Ярослава Хунки, 30 тысяч канадских долларов. Университет признает причиненный непреднамеренный ущерб и сожалеет о нем. Я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении».

В информационном бюллетене, опубликованном канадским институтом украинских исследований в 2020 году, семья эсэсовца сделала пожертвование в 2019 году сыновьями Гунько (Хунки), Мартином и Питером, «чтобы почтить память своих родителей Ярослава и Маргарет Хунки». Отмечается, что средства фонда предназначались для исследования двух «лидеров подпольной Украинской католической церкви» – кардинала Иосифа Слипого и митрополита Андрея Шептицкого.

Оттава, Иван Бабурин

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