В Тбилиси считают, что Евросоюз совершит стратегическую ошибку, если не даст Грузии статус кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в четверг, 28 сентября, заявил, что будет стратегической ошибкой Евросоюза и оскорблением грузинского народа, если его страна не получит статус кандидата в члены ЕС, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами грузинский премьер сказал: «Я встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских стран. Унас был открытый разговор в закрытом формате. Мой посыл в беседе был прост: однозначно, что Грузия достигнутым прогрессом с учетом сложной геополитической ситуации, а также проведенными реформами заслуживает получить статус кандидата в члены Евросоюза. Если этого не случится, Евросоюз совершит очередную стратегическую ошибку».

«Я отметил, что мы заслуживаем получения статуса… Не хочу опережать события, но если решение будет отрицательным – это будет абсолютно неприемлемым и оскорбительным для нашего народа и страны», – подчеркнул Гарибашвили.

Тбилиси, Иван Бабурин

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