СМИ: ФРГ покупает у Израиля систему ПРО, способную перехватывать баллистические ракеты

Министры обороны Израиля и ФРГ, Йоав Галант и Борис Писториус, в четверг, 28 сентября, подписали в Берлине декларацию о закупке Берлином израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3 («Хец-3» – израильское название), – сообщает агентство DPA.

Агентство со ссылкой на заявление министерства обороны ФРГ, пишет, что Берлин хочет достичь начальной оперативной готовности системы Arrow-3 в течение примерно двух лет, ее полная готовность намечена на 2030 год.

«Приобретение системы ПРО рассматривается как знак дальнейшего укрепления особых отношений между Германией и Израилем. Это крупнейшая оружейная сделка в истории ближневосточной страны. По данным израильских источников, стоимость системы составляет почти четыре миллиарда евро. В июне бюджетный и оборонный комитеты бундестага проголосовали за эту покупку. Средства должны поступить из 100-миллиардного специального фонда вооружения бундесвера, созданного на фоне конфликта на Украине», – говорится в публикации агентства DPA.

Агентство также сообщает, что «новая противоракета способна перехватывать на высоте до 100 км баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2000 км, а также баллистические ракеты средней дальности – от 3000 до 5500 км. В состав комплекса включена усовершенствованная РЛС Super Green Pine, способная обнаруживать цели на дальности до 900 километров».

Берлин, Иван Бабурин

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