В случае «шатдауна» Пентагон не сможет обучать украинских пилотов

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 28 сентября, заявила, что в случае «шатдауна» (приостановка работы федерального правительства) может оказаться так, что заниматься подготовкой украинских пилотов управлению истребителями F-16 будет некому, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказала: «В случае шатдауна последствия для подготовки, конечно, будут. Они будут связаны с отсутствием людей, участвующих в подготовке. Если шатдаун затянется, сложно сказать, насколько это задержит подготовку. В подготовке задействованы не только военные, которые будут должны продолжить службу даже в случае приостановки работы федерального правительства, но и гражданские специалисты, например переводчики, обучающие украинских летчиков английскому языку. Их работа будет временно приостановлена. Работу прекратит абсолютное большинство гражданских служащих Пентагона».

«Если случится шатдаун, то сотни тысяч гражданских будут отправлены в неоплачиваемые отпуска, а нашим военным придется продолжить работу без оплаты», – отметила Сабрина Сингх.

Вашингтон, Иван Бабурин

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