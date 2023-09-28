Иранские ВМС атаковали американский вертолет лазером

Центральное командование вооруженных сил США в четверг, 28 сентября, заявило, что накануне военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана наводили лазерный луч на вертолет американского спецназа над Персидским заливом, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном американскими военными, говорится: «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции небезопасно и непрофессионально взаимодействовали с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper 26-го экспедиционного батальона морской пехоты. Корабли КСИР несколько раз направляли лазерный луч на вертолет во время его полета. Вертолет и члены его экипажа не пострадали. Вертолет с морским спецназом выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве над Персидским заливом 27 сентября. Он вылетел с борта американского десантного корабля USS Bataan».

«ВМС сохраняют бдительность и будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, одновременно содействуя региональной морской безопасности», – подчеркнули в Центральном командовании ВС США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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