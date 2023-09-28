В Будапеште заявили, что Украина от ЕС не получит «ни цента»

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш на пресс-конференции в четверг, 28 сентября, заявил, что Киев не получит «ни цента», пока Венгрия не получит от ЕС положенные ей деньги, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами Гуляш сказал: «Пока страна-член ЕС не получит деньги, на которые она имеет право, ни одна страна, не являющаяся членом ЕС, не получит ни цента. Украина сможет получить денежную помощь от ЕС только при внесении изменений в бюджет, требующий голоса Венгрии».

«Еврокомиссия злоупотребляет полномочиями и под надуманными предлогами затягивает выплату денег. Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому, что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС!» – подчеркнул глава канцелярии венгерского премьера.

Будапешт, Иван Бабурин

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