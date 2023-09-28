Макрон заявил о готовности предоставить Корсике статус автономии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед Ассамблеей Корсики в Аяччо в четверг, 28 сентября, предложил предоставить острову ограниченную форму автономии в составе республики, – сообщает радиостанция France Bleu.

В ходе своего выступления президент Франции сказал: «Я «за» предоставления острову автономии в составе Франции, этот статус должен быть оговорен в Конституции. Нужно сделать новый шаг в отношениях Парижа и Корсики. Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики».

«Особенности корсиканского островного сообщества должны быть признаны в особой статье конституции, где бы говорилось об исторической, языковой и культурной специфике острова Корсика, который несмотря ни на что остается укорененным во Франции. Именно за эту укорененность в нашей общей истории мы должны держаться вместе, чтобы выйти из ситуации непонимания, противостояния, недоверия и обиды. …Необходимо повысить статус корсиканского языка, изменить систему образования в учебных заведениях в пользу двуязычья. Корсиканский язык можно будет лучше преподавать и сделать сердцем жизни каждого корсиканца», – подчеркнул Макрон.

Аяччо, Иван Бабурин

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