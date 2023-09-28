Палата представителей США готова лишить Украину финансирования

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в четверг, 28 сентября, заявила, что Палата собирается голосовать за исключение финансирования Украины из бюджета на оборону, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети X конгрессвумен написала: «Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать за выполнение этого правила. Это будет победой для США. Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции».

В свою очередь, издание The Hill также пишет, что «республиканцы в Палате представителей решили изъять из законопроекта об оборонных расходах 300 миллионов долларов помощи Украине, несмотря на прежние заверения спикера Кевина Маккарти этого не делать».

«Комитет по вопросам регламента Палаты представителей решил изъять из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону финансирование инициативы содействия безопасности Украины, предназначенной для обучения украинских солдат и закупки оружия. В результате 300 миллионов долларов финансирования для Украины будут рассматривать отдельным законопроектом. Председатель регламентного комитета Палаты представителей Том Коул объяснил это необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета», – говорится в публикации The Hill.

Вашингтон, Иван Бабурин

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