В Сенате США планируют выделить Киеву в следующем году 80 миллиардов долларов

Пока республиканцы в Палате представителей готовятся голосовать за изъятие из законопроекта об оборонных расходах 300 миллионов долларов помощи Украине, в Сенате несколько представителей Республиканской партии рассчитывают провести в октябре голосование по вопросу выделения Киеву на 2024 год от $60 млрд до $80 млрд, – сообщает портал Punchbowl News.

В публикации портала, в частности, говорится: «Голосование неизбежно будет сопряжено с трудностями, но ожидаемая сумма годовой поддержки поистине ошеломляющая – от $60 млрд до $80 млрд. …Ряд республиканцев в Сенате хотели бы в октябре провести в Конгрессе голосование по вопросу выделения Киеву пакета помощи на целый год. Это могло бы дать возможность продолжать поддержку Украины после президентских выборов, намеченных на ноябрь 2024 года. Кроме того, это позволило бы избежать приостановки с 1 октября текущего года работы федерального правительства».

Вашингтон, Иван Бабурин

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