Париж заявил, что продолжит вооружать Украину

Министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню во время встречи в Киеве с украинским коллегой Рустемом Умеровым в четверг, 28 сентября, заявил, что Париж будет и дальше вооружать Украину, а также обучать ее боевиков, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Лекорню сказал: «Французская Республика помогает и будет помогать Украине так долго, сколько это потребуется. …Первое – это передача оружия. Мы будем продолжать передавать оружие Украине. Вторая часть нашей поддержки – это обучение солдат. Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или Польше). Учения будут продолжаться в том же объеме. Третий вопрос касается нашей способности что-то совместно производить для нужд Украины. Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать».



Киев, Иван Бабурин

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