Россия распространила проект заявления Председателя СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский Россия в четверг, 28 сентября, сообщил, что Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по теракту на газопроводах «Северные потоки».

В своем Telegram-канале российский дипломат написал: «Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления Председателя СБ ООН по этому теракту. Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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