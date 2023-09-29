СМИ: Власти Финляндии арендует у собственников участки земли на границе с Россией

Власти Финляндии предлагают собственникам земельных участков на границе с Россией заключать «секретные» контракты для последующего строительства фортификационных сооружений на «арендованных» землях, – сообщает в пятницу, 29 сентября, Helsingin Sanomat.

В публикации издания, в частности, говорится, что «за последние полтора года десятки финских землевладельцев уже подписали с властями страны «секретные соглашения», позволяющие на их землях вести фортификационные работы. Причем о начале работ власти обещают уведомлять всего за сутки до начала. За разрешение землевладельца на строительство укреплений на участке предлагается единовременная выплата в размере 750 евро».

«Предлагать негласные контракты владельцам участков в приграничье власти Финляндии начали предлагать еще шесть лет назад, однако после февраля 2022 года эта работа существенно активизировалось и вышла в публичную плоскость»

Запрашивать согласие на строительство укреплений в приграничной полосе у владельцев участков финские власти начали практически сразу после начала украинского конфликта», – пишет Helsingin Sanomat.

Хельсинки, Иван Бабурин

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