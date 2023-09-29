Захарова назвала геноцидом запрет властей Латвии писать и говорить в СМИ на русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 29 сентября, заявила, что одобренная 28 сентября сеймом (парламентом) Латвии новая концепция национальной безопасности, запрещающая латвийским общественным СМИ вещание на русском языке с 1 января 2026 года, является актом дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «28 сентября сейм (парламент) Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведённого латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии. При этом очередной выпад Риги в непрекращающейся войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны свидетельствует о её бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества».

«Показательно, что подобные действия предпринимаются в стране, где русский язык является основным средством общения для 40 процентов населения. Как циничная насмешка над взятыми на себя Латвией обязательствами в области защиты прав человека выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации», – отметила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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