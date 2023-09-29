Шойгу и коллега из Южного Судана договорились о совместных шагах по развитию в военной сфере

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в пятницу, 29 сентября, провел встречу с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком, в ходе которой достигли договоренности о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области.

В сообщении, распространенном российским минобороны, говорится: «29 сентября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шoйгу провел встречу с министром обороны и пo делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком. оборонных ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и обсудили перспективные проекты сотрудничества. Стороны отметили важность партнерства между вoенными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области».

Москва, Иван Бабурин

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