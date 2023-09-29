Белый дом заявил о готовности помогать Украине даже в случае «шатдауна»

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявила, что даже в случае возможной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) у США найдутся деньги для помощи Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, будут ли США располагать средствами для помощи Украине в случае «шатдауна», Шаланда Янг сказала: «Очевидно, что есть определенные остатки средств, чтобы продолжать оказывать поддержку, но мы также беспокоимся и о наших собственных запасах с тем, чтобы поставки Украине не сказались на боеготовности наших вооруженных сил».

Вашингтон, Иван Бабурин

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