Мишустин распорядился открыть генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил предложение МИД России и подписал распоряжение об открытии генеральского консульства Республики Белоруссия в Екатеринбурге.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в пятницу, 29 сентября, говорится, что правительство РФ принимает предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами регионов и полпредом президента в Уральском федеральном округе, об открытии в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии.

«Консульский округ будет включать территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа белорусского посольства в России. МИД России в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Республикой Белоруссия», – говорится в распоряжении.

Кроме того, Михаил Мишустин рекомендовал правительству Свердловской области выделить для белорусской дипмиссии в Екатеринбурге «служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением этого генерального консульства».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»