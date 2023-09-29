Байден решил остаться в Вашингтоне, чтобы не допустить шатдауна

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявила, что президент США Джо Байден, чтобы не допустить шатдауна, останется в Вашингтоне на выходные, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Карин Жан-Пьер сказала: «Президент Байден из-за предстоящей 1 октября возможной остановки работы правительства останется на выходных в Вашингтоне. Он будет получать информацию о ситуации с согласованием бюджета из конгресса, а если правительство все же останется без финансирования, кто-то в Белом доме продолжит работу».

Вашингтон, Иван Бабурин

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