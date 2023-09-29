Источник, близкий к компетентным органам в пятницу, 29 сентября, сообщил, что спецназ сил спецопераций Украины, обученный британскими инструкторами, планирует захват Запорожской АЭС в начале октября, – передают ТАСС и РИА «Новости».

Агентства со ссылкой на источник пишут: «Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления. В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС».

«Это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Тем не менее, она может привести к трагическим последствиям. Внимательно следим за действиями противника», – подчеркнул собеседник агентства ТАСС и РИА «Новости».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»