В Белом доме назвали полезным инструментом «потолок цен» на российскую нефть

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявил, что США считают полезным и жизнеспособным инструментом «потолок цен» на российскую нефть, несмотря на то, что она продается выше установленных $60, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, не считают ли США идею «ценового потолка» провальной, поскольку продажи российской нефти осуществляются выше определенного уровня в $60 за баррель, Кирби сказал: «Все равно мы считаем, что «ценовой потолок» полезный и жизнеспособный инструмент… У меня нет ощущений, что от него откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня. США сами отказались от закупок российской нефти. Всем остальным странам мы также рекомендуем пользоваться этим инструментом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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