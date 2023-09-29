Путин поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией

Президент России Владимир Путин в субботу, 30 октября, назвал «осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным решением» воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В своем видеообращении глава государства сказал: «Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер. Их пытались запугать, отнять право самим определять своё будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость».

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы – один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы», – подчеркнул президент России.

Москва, Иван Бабурин

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