В Белом доме опасаются эскалации конфликта с Россией, но прекращать вооружать Киев не собираются

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о возможной эскалации конфликта между Россией и Соединенными Штатами не дает ему спать по ночам, но это не мешает предоставлять Украине средства, которые ей требуются для успеха на поле боя, – сообщает в пятницу, 29 сентября, американское издание The Atlantic.

В интервью изданию Салливан сказал: «Вопрос о риске роста эскалации конфликта между США и Россией не дает мне спать по ночам. Если бы это было не так, меня следовало бы уволить. Поскольку это серьезный вопрос, в котором ставки высоки. Споры относительно этого вопроса в Вашингтоне сводятся в основном к двум крайностям. Одни заявляют: «Вы трус, если размышляете об эскалации со стороны России или о применении ядерного оружия. Как вы можете даже думать об этом? Другие – не нужно ничего делать для помощи Украине, потому что это автоматически означает, что будет третья мировая война».

«Как и в большинстве случаев, ответ где-то посередине – нам нужно размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого. Мы не были парализованы этим, учитывая отправку нами огромных объемов современных вооружений на Украину. …Да, мы думаем о том, каковы последствия нашей поддержки, ее объемов и масштабов. Но это не препятствует нам делать все, что мы считаем нужным для предоставления Украине средств, необходимых для ее успеха», – отметил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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