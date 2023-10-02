Коломойского*, Авакова* и Мельничука* признали террористами и экстремистами в России

Украинский олигарх Игорь Коломойский, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков и экс-командир батальона «Айдар»* Сергей Мельничук признаны экстремистами и террористами в России.

В реестре, опубликованном на сайте Росфинмониторинга в понедельник, 2 октября, говорится, что в российский реестр террористов и экстремистов внесены: «Коломойский Игорь Валерьевич*, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР; Мельничук Сергей Петрович*, 26.01.1972 г.р., г. Винница Украинской ССР. Аваков Арсен Борисович, 02.01.1964 г.р., п. Им. Кирова г. Баку Азербайджанской ССР; Аваков Арсен Борисович*, 02.01.1964 г.р. , м. им. Кирова г.Баку Азербайджанской ССР».

*Лица признаны террористами и экстремистами в России

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»