СМИ: Лондон отказался направлять свои боевые корабли в Черное море для охраны вывоза украинского зерна

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс на конференции консерваторов Соединенного королевства в понедельник, 2 октября, заявил, что Лондон не будет направлять свои военные корабли для обеспечения безопасности вывоза зерна из Украины, – сообщает The Guardian.

Журналист The Guardian Дэн Сабба в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал: «Грант Шаппс на конференции консерваторов, внося ясность, заявил, что не ожидает развертывания каких-либо кораблей Королевского флота в Черном море, чтобы открыть экспорт украинского зерна».

Лондон, Иван Бабурин

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