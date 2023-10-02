Боррель заявил, что членство Украины в ЕС даст ей гарантии безопасности

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюзав Киеве в понедельник, 2 октября, заявил, что вступление Украины в ЕС даст ей серьезные гарантии безопасности, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Боррель сказал: «Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС. Членство в ЕС само по себе самые сильные наши гарантии безопасности».

«До конца 2023 года лидеры стран ЕС получат рекомендации Еврокомиссии по вопросу возможного членства Украины и после этого решат, начинать ли с Киевом переговорный процесс по данному вопросу. Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед… Мы также обсудили проведение реформ», – добавил глава евродипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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