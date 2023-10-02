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Понедельник, 2 октября 2023, 19:13 мск

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Лавров прокомментировал заявление Еревана о выходе из ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в понедельник, 2 октября, заявил, что несмотря на заявления из Еревана о возможном выходе из ОДКБ, надеется, что никакие временные администрации не разрушат связи между Арменией и Россией, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале «Валдай»

В ходе общения с журналистами Лавров сказал: «Если, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь разочаровавшись в России и ОДКБ будут искать на стороне коллег по упрочнению собственной безопасности, это выбор армянского руководства. Но я надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским, русским народом и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить».

Сочи, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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