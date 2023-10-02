Посольство РФ в Братиславе в понедельник, 2 октября, отвергло обвинения МИД Словакии в адрес Москвы о вмешательстве России в состоявшиеся парламентские выборы в Словацкой Республике.

В заявлении, опубликованном на сайте российского посольства в Братиславе, говорится: «Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода «цветными» революциями».

«Почему-то» вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словацкой Республики (СР) 5 млн долларов на противодействие т.н. дезинформации, которое на деле стала борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО. Или прямое давление из Вашингтона на корпорацию МЕТА*, в результате которого блокируются профили в соцсети «Фейсбук»** оппозиционных словацких политиков», – отметили в российской дипмиссии и добавили: «Сожалеем, что в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений между нашими странами, а антироссийская «карта» разыгрывается во внутриполитической борьбе. Полагаем, что выводы из этого словацкие граждане способны сделать самостоятельно».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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