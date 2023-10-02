Лавров назвал «чистым нацизмом» запрет странами ЕС въезда для автомобилей с российскими номерами

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в понедельник, 2 октября, заявил, что запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, введенный странам ЕС, является «чистым нацизмом», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале «Валдай».

В ходе общения с журналистами Лавров сказал: «Меня поразило с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом».

«Это же только по отношению к русским, равно как и многие другие вещи делаются по отношению к русским. Заявляют: не только Путин виноват, но и все русские виноваты, потому что они его избрали. Вот вам, пожалуйста, чистый нацизм», – подчеркнул глава МИД России.

Сочи, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»