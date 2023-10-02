В Белом доме заявили об отсутствии денег на долгосрочную поддержку Киева

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 2 октября, заявила, что у США нет средств для обеспечения долгосрочных потребностей Украины в военной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь администрации США сказала: «Средств достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя. Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако, это не долгосрочное решение. Президент Байден вчера сказал – то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам. Но, мы намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется».

Вашингтон, Иван Бабурин

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