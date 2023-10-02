США заморозили проекты по оказанию помощи Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 2 октября, заявил, что администрация Соединенных Штатов заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Несмотря на то, что у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности. В условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства у США нет возможности реализовывать программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине. Поэтому финансирование было приостановлено».

Вашингтон, Иван Бабурин

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