Германия передала Киеву очередной пакет военной помощи

Федеральное правительство Германии в понедельник, 2 октября, объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в том числе, вошли вездеходы Bandvagn, мостоукладчик Biber, а также радиостанции для танков Leopard и несколько тысяч боеприпасов для гранатометов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ, говорится, что в пакет помощи Украине вошли: «14 вездеходов Bandvagn 206; мостоукладчик Biber; радиостанции для танков Leopard; 2 инженерные машины WiSENT 1 MC; 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним; 21 автомобиль для охраны границы; 99 терминалов спутниковой связи; комплект запчастей для БпЛА Vector; 20 тыс. защитных очков и 239 криптофонов; 1202 инфузионных насоса (медоборудование) и 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов».

Берлин, Иван Бабурин

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