США не ждут Путина на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер на брифинге в понедельник, 2 октября, заявил, что Соединенные Штаты не ожидают, что президент России Владимир Путин поедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно».

«Что касается приглашений для российской делегации, мне на эту тему сказать нечего. Мы исполним свои обязательства как страны-хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения», – добавил представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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