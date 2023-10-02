Белый дом: Путин ошибается, если рассчитывает переиграть США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 2 октября, заявила, что президент России Владимир Путин ошибается, если рассчитывает переиграть США, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель администрации США сказала: «Вот наше послание Путину: президент Байден создал коалицию из более чем 50 стран, чтобы оказать помощь Украине. Вот что сделал президент! Также мы объединили более 140 стран, чтобы осудить вторжение России на Украину. Вот что удалось сделать президенту» За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция».

«Если Путин думает, что сможет переиграть нас, он ошибается. Он ошибается! Скоро предоставим Украине еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. И вот наше послание – если господин Путин думает, что сможет переиграть нас, мы считаем, что он ошибается», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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