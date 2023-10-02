Арестович пристыдил российскую «оппозицию» за стеснение называть себя «русскими»

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на «Форуме свободной России»* в Таллинне, организованном российскими оппозиционерами в понедельник, 2 октября, заявил, что ему не нравится, когда российские оппозиционеры стесняются называть себя «русскими», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Арестович сказал: «Больше всего мне не нравится в российской оппозиции постоянные извинения за слово «российская». Вот эта вот навязанная виктимность в стиле «ну извините, что мы русские». Для меня настоящий фашизм – это записывать всех русских в фашисты».

«Это навязанное чувство вины. Это дрессировка. А зачем нам дрессированные люди? Как они могут строить свободную Россию?», – отметил также экс-советник Офиса Зеленского.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Таллинн, Иван Бабурин

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