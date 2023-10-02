Макрон признал проблемы с безопасностью на всей территории Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за сокращения работников правопорядка сейчас на территории всей Пятой республики существует проблемы с безопасностью, – сообщает в понедельник, 2 октября, телеканал France 3.
В интервью телеканалу Макрон сказал: «В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного их присутствия. Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всей Франции».
Париж, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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