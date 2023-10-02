Бюджетникам, госслужащим и гражданскому персоналу воинских частей подняли зарплату с 1 октября

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении на 5,5% Заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов, говорится: «Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям – главным распорядителям средств федерального бюджета... принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба».

Москва, Иван Бабурин

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