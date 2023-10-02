В Варшаве заявили, что Киеву придется приложить «титанические усилия» для восстановления отношений

Глава МИД Польши Збигнев Рау в понедельник, 2 октября, заявил, что Украине придется приложить «титанические усилия», чтобы вернуться к прежним отношениям с Варшавой, – сообщает телеканал Polsat News.

Отвечая на вопрос, почему он отсутствовал неформальной встрече глав МИД ЕС в Киеве, эфире телеканала глава польской внешней политики сказал: «Да, это важная встреча, но сегодня я в Варшаве. Причин этому много, в том числе и здоровье. Но, прежде всего, это связано с тем, что в политике, в том числе двусторонней, между различными государствами бывают периоды подъема и спада. В настоящее время, когда речь идет об отношениях между Польшей и Украиной, мы вступаем в период спада, и мое отсутствие отчасти является выражением этого».

«Польско-украинские отношения вошли в фазу деконъюнктуры. Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду подсказывать властям Украины, что нужно сделать, они сами найдут выход, если захотят», – подчеркнул Рау.

Варшава, Иван Бабурин

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