В МИД Испании заявили, что ЕС не заинтересован в длительном конфликте на Украине

И.о. министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз не заинтересован в длительном конфликте на Украине, – сообщает в понедельник, 2 октября, сообщает издание El Mundo.

В интервью испанской газете испанский дипломат сказал: «Европейский Союз, как и президент Зеленский, не заинтересован в продолжении длительного конфликта. Возвращение мира сегодня, но чтобы это был справедливый мир в рамках того, что установлено Уставом ООН – это все, чего мы хотим».

«Все, что ЕС делает для Украины, включая возможное выделение €20 млрд до 2027 года, не является жестом враждебности по отношению к России», – отметил также Хосе Мануэль Альбарес.

Мадрид, Иван Бабурин

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