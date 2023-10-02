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Вторник, 3 октября 2023, 00:14 мск

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В МИД Испании заявили, что ЕС не заинтересован в длительном конфликте на Украине

Фото: pixabay.com

И.о. министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз не заинтересован в длительном конфликте на Украине, – сообщает в понедельник, 2 октября, сообщает издание El Mundo.

В интервью испанской газете испанский дипломат сказал: «Европейский Союз, как и президент Зеленский, не заинтересован в продолжении длительного конфликта. Возвращение мира сегодня, но чтобы это был справедливый мир в рамках того, что установлено Уставом ООН – это все, чего мы хотим».

«Все, что ЕС делает для Украины, включая возможное выделение €20 млрд до 2027 года, не является жестом враждебности по отношению к России», – отметил также Хосе Мануэль Альбарес.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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