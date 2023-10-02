СМИ: У Пентагона для поставок вооружений Украине денег осталось еще на полгода

Министерство обороны США располагает $5,2 млрд. для оказания военной помощи Украине. При условии сохранения существующих темпов поставок вооружений, этой суммы должно хватить примерно еще на шесть месяцев, – сообщает в понедельник, 2 октября, The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники в минобороны США издание пишет: «$5,2 млрд на помощь в сфере безопасности для Украины – это остатки средств, которые были выделены Пентагоном на помощь Украине еще в 2022 году. Их хватит примерно на шесть месяцев поставок вооружений, если Соединенные Штаты продолжат их отправлять на Украину такими же темпами, как это было с начала марта. Это около 12% от общей суммы в $43,9 млрд помощи в области безопасности, которую США направили, начиная с февраля 2022 года».

«США использовали для поддержки Украины средства программы Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI), но на данный момент казна USAI пуста. Оставшиеся у Пентагона $5,2 млрд появились после того, как в мае чиновники обнаружили ошибку в бухгалтерском учете, что по сути дало Пентагону больше денег для Украины, чем оно предполагало. Ошибка возникла из-за несоответствия в оценке Пентагоном поставляемого вооружения. Также у Пентагона есть около $1,6 млрд, которые он использует для пополнения собственных запасов оружия», – говорится в публикации The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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