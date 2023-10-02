СМИ: Американские конгрессмены запланировали встретиться с Си Цзиньпином на следующей неделе

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Майк Крэйпо заявил, что на следующей неделе двухпартийная делегация Сената США посетит Китай, где надеется быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщает в понедельник, 2 октября, агентство Bloomberg.

В комментарии агентству сенатор сказал: «Наша цель – взаимодействие с КНР по широкому спектру вопросов, как это ранее сделали несколько чиновников США высокого ранга. Мы считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта».

«Одной из тем визита станет обсуждение работы американских технологических компаний в Китае. В состав делегации войдет лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, который планирует обсудить возможности вести бизнес в КНР американской компании Micron Technology. Члены делегации рассчитывают также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае, чтобы обсудить инвестиционный климат для компаний из США», – пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»