В Госдуму внесен закон о прогрессивной шкале налогообложения

Москва, октябрь 03 (Новый День, Иван Бабурин) – Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов во вторник, 3 октября, сообщил, что в Нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц.

В своем Telegram-канале Нилов написал: «В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения – введение прогрессивной шкалы налогообложения. Это строго аргументированный и давно ожидаемый шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан».

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