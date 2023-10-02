В Кишиневе заявили, что их безопасность зависит от продолжения западной помощи Украине

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что безопасность и стабильность Кишинева зависит от западной помощи Украине, – сообщает в понедельник, 2 октября, The Washington Post,.

В интервью изданию Попеску сказал: «Для обеспечения безопасности Молдавии жизненно важно продолжение Западом поддержки Украины. Любая помощь, оказанная Украине – военная, экономическая, финансовая, энергетическая, является инвестицией в безопасность, мир и стабильность Молдавии. То, что происходит на Украине, уже имеет и будет иметь огромные последствия для глобального влияния США, доверия к США не только в Восточной Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Ситуация на Украине далека от урегулирования. Соединенным Штатам и Евросоюзу нужно подготовиться к длительному конфликту, приняв соответствующие меры, такие как увеличение военного производства, изменение маршрутов цепочек поставок продовольствия и повышение энергетической устойчивости», – отметил также глава молдавской дипломатии.

Кишинев, Иван Бабурин

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