Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиция бойкотировала обсуждение и отказалась голосовать, сообщил Sputnik Армения.

Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» покинули заседание в Нацсобрании Армении, когда начали обсуждение по Римскому статуту МУС. Остальные парламентарии большинством одобрили ратификацию.

Юрисдикцию МУС предлагается признать начиная с 10 мая 2021 года.

В армянском парламенте отметили, что признание статуса МУС поможет Армении получить оружие для обороны, а также послужит интересам страны на фоне переселения армян из Нагорного Карабаха.

Ереван, Наталья Рязанова

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