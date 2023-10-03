Вильнюс открыл коридор в порты Балтийских стран для украинского зерна

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис во вторник, 3 октября, заявил, что Вильнюс согласовал и открыл коридор в порты стран Балтии для транзита украинского зерна, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Ландсбергис написал: «Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет. Был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что ослабляет давление на украинской границе и увеличивает поставки в Африку и за ее пределы. Сотрудничество дает результат!».

Вильнюс, Иван Бабурин

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