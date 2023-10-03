Москва выразила протест Кишиневу из-за преследования русскоязычных СМИ

МИД России во вторник, 3 октября, вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, в частности, говорится: «3 октября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений».

Москва, Иван Бабурин

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