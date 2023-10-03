В Белом доме заявили, что денег для поддержки Киева осталось примерно на два месяца

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 3 октября, заявил, что средств у администрации США для оказания помощи Украине хватит примерно на два месяца, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, на сколько еще времени хватит у правительства США средств для поддержки Киева, если Конгресс не выделит на эти цели новые деньги, Кирби сказал: «Речь идет, возможно, о паре месяцев. Примерно… Соединенным Штатам необходимо избежать любых накладок с продолжением оказания помощи Украине, поэтому администрация США рассчитывает на согласование Конгрессом дополнительных средств на эту помощь».

Следует отметить, что ранее сегодня президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своими союзниками заявил, что США намерены продолжать оказывать помощь Киеву, несмотря на сопротивление в рядах Республиканской партии в конгрессе, – сообщил телеканал NBC News.

Со ссылкой на источник в материале телеканала говорится: «Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в Конгрессе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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