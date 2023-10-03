Пентагон обещает поставлять военную помощь Киеву «плюс-минус две недели»

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 3 октября, заявила, что Пентагон продолжает поставлять Киеву пакеты военной помощи с обычной периодичностью, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Сингх сказала: «Мы продолжаем готовить пакеты военной помощи, вы увидите, что наш обычный темп сохранится. Обычно Вашингтон объявляет о выделении Киеву пакетов помощи с периодичностью в плюс-минус одна-две недели».

В сою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на своем брифинге заявил следующее: «Президент Байден четко сказал, что ни при каких обстоятельствах мы не можем прекратить помогать Украине. Да, время – не наш друг. Но у нас достаточно возможностей, чтобы справиться с нуждами Украины на поле боя. Ведь, даже небольшой перерыв в поддержке может заставить Путина думать, что он способен продолжать этот конфликт, пока мы и наши союзники, партнеры не падем. Поддержка сейчас и в следующем году четко покажет Путину, что он ошибается, как и совершает неправильные действия на протяжении всего конфликта. Мы знаем, что большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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