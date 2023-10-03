Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН во вторник, 3 октября, заявил, что все цели и задачи специальной военной операции на Украине Россией будут выполнены, несмотря на все попытки Запада помещать этому, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Год назад, 30 сентября 2022 года, произошло определяющее, поистине судьбоносное и историческое событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор в ходе референдумов в полном соответствии с международным правом – быть со своим отечеством. Ничто и никто: ни Киев, ни его западные покровители – не в силах сломить волю этих людей».

«Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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