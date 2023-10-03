Сбором сведений для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов будет Рособрнадзор

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов, а также передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс отныне будет Рособрнадзор.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 3 октября, говорится, что Рособрнадзор будет осуществлять «сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета».

Москва, Иван Бабурин

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