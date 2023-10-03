НАТО: Когда идет речь о помощи Украине, видно дно бочки

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Форуме по безопасности в Варшаве во вторник, 3 октября, заявил, что когда идет речь о поставках военной помощи Киеву, «уже видно дно бочки», – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Бауэр сказал: «Некоторые страны НАТО отправили вооружение в Киев несмотря на то, что их собственные склады заполнены менее чем наполовину и уже необходимо нарастить производство военной техники. К настоящему времени уже видно дно бочки, когда речь идет о поставках военной помощи на Украину».

Со своей стороны глава минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, отметил, что «поставки Украине выглядят немного скудными, поэтому странам НАТО надо взять на себя обязательство направлять на оборону 2% своего ВВП».

Варшава, Иван Бабурин

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