Впервые в истории США спикер Палаты представителей лишен поста посредством принятия резолюции об отстранении

Палата представителей США во вторник, 3 октября, проголосовала за резолюцию об отстранении от должности спикера Кевина Маккарти в ходе исторического голосования, – сообщает телеканал CNN.

В сообщении на сайте телеканала говорится: «Голосование по предложению об освобождении Маккарти составило 216 против 210, при этом восемь республиканцев также проголосовали за отстранение Маккарти от должности спикера. Ни один спикер Палаты представителей еще никогда не был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении. Теперь Палате представителей необходимо будет выбрать нового спикера, но четкой альтернативы тому, кто будет иметь поддержку, необходимую для победы, не существует».

Инициатор процедуры голосования за лишение поста спикера палаты представителей Кевина Маккарти конгрессмен Мэтт Гетц после отставки заявил: «Это болотное существо пришло к власти, собирая деньги со специальными процентами и перераспределяя эти деньги в обмен на услуги. Мы избавились от этой «лихорадки» и теперь должны выбрать лучшего спикера».

Вашингтон, Иван Бабурин

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